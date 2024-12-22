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В Новосибирской области произошел пожар в производственном здании

НГС: в Бердске произошло возгорание в производственном здании

В новосибирском Бердске произошел пожар в производственном здании. Об этом сообщает местное издание НГС в Telegram-канале.

По словам одной из сотрудниц компании, возгорание началось несколько часов назад. Она добавила, что полностью сгорел весь второй этаж и огонь перебросился на крышу.

На данный момент на месте инцидента работают пожарные и сотрудники МЧС.

До этого на Морском проспекте в Новосибирске загорелся банкомат. В чрезвычайном ведомстве отметили, что пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками Росгвардии. В результате инцидента никто не пострадал.

20 декабря в Волгограде загорелся ресторанный комплекс. Распространение огня удалось локализовать на площади 960 квадратных метров, отметили в ведомстве. В тушении пожара были задействованы 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России.

Ранее спасатели ликвидировали возгорание в московском ресторане.

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