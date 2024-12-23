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Морскую мину обнаружили у берегов Стамбула

Anadolu: в Черном море у берегов Стамбула обнаружили мину
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Habertürk

В Турции на черноморском побережье Стамбула нашли мину. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Anadolu.

Подозрительный объект заметили в море у пригорода Агва. Позже эксперты подтвердили, что речь идет о морской мине, отмечает агентство.

Мину собираются обезвредить в понедельник.

В конце июня сообщалось, что в 60 метрах от побережья в городе Эрегли провинции Зонгулдак на севере Турции нашли украинскую морскую мину. Власти временно перекрывали местный пляж, чтобы спецназовцы-подводники извлекли взрывное устройство.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина преднамеренно минирует акваторию Черного моря, это несет угрозу другим странам в регионе из-за дрейфа мин.

Помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики, обращал внимание, что беспорядочно установленные Военно-морскими силами Украины мины все чаще угрожают гражданским судам в Черном море.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность дрейфующими минами в Черном море.

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