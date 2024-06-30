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В Турции закрывали пляж из-за украинской мины

В турецком городе Эрегли около пляжа нашли дрейфующую украинскую мину

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Украинская морская мина была найдена в 60 метрах от побережья в городе Эрегли провинции Зонгулдак на севере Турции. Власти временно перекрывали местный пляж, чтобы спецназовцы-подводники извлекли взрывное устройство, сообщает агентство DHA.

Жители города обнаружили мину 29 июня в море на глубине пяти метров. Подводники передали боеприпас прибывшим из Стамбула саперам, которые подорвали его. С субботы на воскресенье пляж был закрыт из-за опасной находки, его открыли только днем 30 июня.

На днях официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина преднамеренно минирует акваторию Черного моря, это несет угрозу другим странам в регионе из-за дрейфа мин.

До этого в акватории пляжей в Учкуевке и Любимовке неподалеку от Севастополя был найден неразорвавшийся кассетный боеприпас от ракеты ATACMS, запущенной Украиной.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность дрейфующими минами в Черном море.

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