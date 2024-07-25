Беспорядочно установленные Военно-морскими силами Украины мины все чаще угрожают гражданским судам в Черном море. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента России Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики.

Патрушев добавил, что также опасность несут украинские безэкипажные катера. Из-за сбоя GPS-навигации они теряют курс, в связи с чем вырастают риски для судоходства и прибрежной инфраструктуры.

Помощник президента оценил стратегию морской безопасности Украины. По его словам, Киев старается не вспоминать о Конвенции Монтре, которая определила порядок пребывания нечерноморских государств в акватории Черного моря.

«Об этом документе Киев предпочитает не вспоминать. Ему попросту запрещает это делать Вашингтон», — заключил представитель Кремля.

В ходе того же интервью Патрушев заявил, что Украина утратила выход в Азовское море, поэтому стратегия морской безопасности этой страны не соответствует реалиям. Он также указал, что «одновременно были сорваны замыслы» НАТО по размещению военно-морской базы альянса в акватории.

Ранее Патрушев раскрыл планы НАТО в Мировом океане.