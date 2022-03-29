В ООН выразили обеспокоенность дрейфующими минами в Черном море

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность сообщениями о дрейфующих минах в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы отслеживаем эти сообщения. Любое минирование международных вод вызывает чрезвычайную обеспокоенностью <…> Данный район имеет критически важное значение для экспорта продовольствия со стороны России и Украины», — сказал он.

Ранее глава Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Черном море были найдены сорванные штормом с якоря украинские мины, сохраняется угроза их дрейфа вдоль побережья.

Мины уже находили у берегов Турции, Румынии, а также на границе Турции и Болгарии.