В МИД РФ обвинили Киев в преднамеренном минировании акватории Черного моря

Украина преднамеренно минирует акваторию Черного моря, это несет угрозу другим странам в регионе из-за дрейфа мин. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«В самом начале СВО Украина уже производила минирование своих черноморских портов. Тогда из-за штормов многие мины были сорваны с якорей и дрейфовали. Мины, видимо, не совсем еще снабжены искусственным интеллектом, так бы они сами поняли, что надо им куда-то грести в сторону России. Но вот оказались они у берегов Болгарии, Румынии и Турции», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что нет никакой гарантии, что подобное не произойдет еще раз.

26 июня в акватории пляжей в Учкуевке и Любимовке неподалеку от Севастополя найден неразорвавшийся кассетный боеприпас от ракеты ATACMS, запущенной Украиной.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось.

В январе 2024 года минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. В турецком военном ведомстве отмечали, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море. Согласно меморандуму, борьбой с минной угрозой будут заниматься только Турция, Болгария и Румыния.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.