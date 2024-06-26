Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ обвинили Киев в преднамеренном минировании акватории Черного моря

Захарова заявила, что Украина преднамеренно минирует акваторию Черного моря

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украина преднамеренно минирует акваторию Черного моря, это несет угрозу другим странам в регионе из-за дрейфа мин. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«В самом начале СВО Украина уже производила минирование своих черноморских портов. Тогда из-за штормов многие мины были сорваны с якорей и дрейфовали. Мины, видимо, не совсем еще снабжены искусственным интеллектом, так бы они сами поняли, что надо им куда-то грести в сторону России. Но вот оказались они у берегов Болгарии, Румынии и Турции», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что нет никакой гарантии, что подобное не произойдет еще раз.

26 июня в акватории пляжей в Учкуевке и Любимовке неподалеку от Севастополя найден неразорвавшийся кассетный боеприпас от ракеты ATACMS, запущенной Украиной.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось.

В январе 2024 года минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море. В турецком военном ведомстве отмечали, что военные действия на Украине создали негативные условия для безопасности в Черном море. Согласно меморандуму, борьбой с минной угрозой будут заниматься только Турция, Болгария и Румыния.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами