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Пожар в Иркутской области локализовали

МЧС: пожарные локализовали возгорание на производстве в Иркутской области
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Shutterstock

Пожарные локализовали возгорание, которое произошло на производстве в Иркутской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

На месте инцидента работают 33 спасателя и 11 единиц пожарной техники.

На данный момент не поступало информации о пострадавших.

До этого сообщалось, что в Иркутске произошел крупный пожар в одном из производственных объектов, в результате возгорания была охвачена площадь в 2,4 тысячи квадратных метров.

22 декабря в Бердске Новосибирской области произошел пожар в производственном здании. По словам одной из сотрудниц компании, возгорание началось несколько часов назад. Она добавила, что полностью сгорел весь второй этаж и огонь перебросился на крышу. На данный момент на месте инцидента работают пожарные и сотрудники МЧС.

Также сегодня в Орловской области после атаки беспилотника произошел пожар на топливном объекте. Пострадавших и значительных повреждений не обнаружили.

Ранее сотрудник МЧС по пути домой спас из огня семью в Челябинске.

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