Сотрудник МЧС по пути домой спас из огня семью в Челябинске

В Челябинске шедший домой сотрудник МЧС спас из пожара семью. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел в одной из квартир на улице Елькина. Сотрудник МЧС шел домой и увидел, что из квартиры на четвертом этаже идет дым. Мужчина сразу же позвонил в экстренные службы и поспешил на помощь.

Спасателю удалось попасть внутрь. Жильцы квартиры спали на диване, который и загорелся. При этом концентрация дыма в помещении была очень высокой, но люди не просыпались. Мужчину и женщину разбудили, а затем вывели на свежий воздух — они не пострадали. После этого сотрудник МЧС взял огнетушитель из автомобиля и отправился тушить огонь.

До этого в Новосибирске пес спас семью от пожара. Возгорание произошло в частно доме. Сначала загорелась баня, огонь мог перекинуться на жилую постройку. Первым запах дыма почувствовала собака. Пес начал громко лаять и разбудил спавших хозяев.

Ранее житель Иркутской области ценой жизни спас внучку из пожара.