Глава Орловской области сообщил о ликвидации пожара на нефтебазе после атаки дрона

Клычков: пожар на нефтебазе в Орловской области после атаки дрона потушили

Пожар на топливном объекте в Орловской области, который возник после атаки беспилотника, потушили. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По его данным, пострадавших и значительных повреждений в результате атаки не обнаружили.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 42 беспилотника ВСУ. 20 беспилотников сбили над Орловской областью, по восемь — над Ростовской и Брянской областями, пять — над Курской областью и один — над Краснодарским краем.

Накануне на Казань было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.