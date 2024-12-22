Банкомат загорелся в Новосибирске

Банкомат загорелся на Морском проспекте в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Происходило горение банкомата и потолка. Площадь пожара 2 кв. м.», — сказал собеседник агентства.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудникам Росгвардии.

В результате инцидента никто не пострадал.

21 декабря 70-летний житель петербургского Колпино признался полиции в поджоге двух банкоматов.

В субботу, 21 декабря, стало известно, что в одном из банков на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Пенсионерка использовала горючую смесь, поднесла спичку к банкомату, после чего в отделении банка начался пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.

Позже появилась информация, что подозреваемую задержали. Полиция пришла домой к петербурженке.

Ранее в Краснодаре обманутая мошенниками женщина подожгла банкомат.