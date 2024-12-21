Стали известны подробности взрыва в банке в Петербурге

Пенсионерка, устроившая взрыв в банке в Санкт-Петербурге, использовала горючую смесь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На появившихся в сети кадрах видно, как пенсионерка зажигает спичку и подносит ее к банкомату, после чего произошел взрыв.

Издание утверждает, что за несколько секунд до этого она залила в него горючую жидкость.

До этого сообщалось, что взрыв в банке на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге мог произойти из-за самодельного взрывного устройства.

Предварительно, при ЧП никто не пострадал.

По другой версии газ закачали в банкомат — из-за этого произошел взрыв. На фотографии с места события виден газовый баллон.

В субботу, 21 декабря, стало известно, что в одном из банков на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В здании выбиты двери и разбиты окна. В отделении банка начался пожар. Здание в Красногвардейском районе было объято огнем, на место выехали экстренные службы.

Ранее в одном из банков Москвы произошел взрыв.