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В Краснодаре обманутая мошенниками женщина подожгла банкомат

МВД: банкомат в Краснодаре подожгла женщина по заданию аферистов

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В Краснодаре 29-летнюю женщину задержали после поджога банкомата. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, мошенники несколько дней общались с местной жительницей. Они заявили, что кто-то взял кредит под залог ее машины. Чтобы неизвестные не смогли получить деньги банка, аферисты убедили ее продать автомобиль, вырученную от сделки сумму женщина отправила злоумышленникам.

Позже мошенники связались с пострадавшей под видом следователей и заявили, что преступники как раз совершают транзакцию с ее деньгами в банке.

По заданию аферистов, женщина пришла в здание и бросила бутылку с зажигательной смесью в банкомат.

«Пострадавших среди клиентов и сотрудников банка нет. Подозреваемая оперативно задержана», – поделились в ведомстве.

На данный момент следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным местных пабликов, после пожара сотрудники банка смогли самостоятельно потушить оборудование.

Ранее в Ростове подростки по заданию куратора подожгли электровоз.

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