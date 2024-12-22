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Пожилой житель Колпино поджег два банкомата

«Фонтанка»: поджигателем банкоматов в Колпино был 70-летний мужчина
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Shutterstock

70-летний житель петербургского Колпино признался полиции в поджоге двух банкоматов. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, мужчина причастен к поджогам банкоматов на Тверской улице и проспекте Ленина. Он также пытался совершить еще один поджог, но безуспешно.

Предполагается, что пожилой петербуржец действовал по указанию мошенников. Заведено уголовное дело.

В субботу, 21 декабря, стало известно, что в одном из банков на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Пенсионерка использовала горючую смесь, поднесла спичку к банкомату, после чего в отделении банка начался пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.

Позже появилась информация, что подозреваемую задержали. Полиция пришла домой к петербурженке.

Ранее в Краснодаре обманутая мошенниками женщина подожгла банкомат.

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