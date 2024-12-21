Взрыв произошел в одном из банков в Санкт-Петербурге

В банке на Среднеохтинском проспекте в Петербурге произошел взрыв

В одном из банков на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщает «Фонтанка».

В здании выбиты двери и разбиты окна. По информации издания, пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, в отделении банка начался пожар. Сейчас здание в Красногвардейском районе объято огнем, на место выехали экстренные службы.

20 декабря в одном из банков Москвы произошел взрыв. Инцидент произошел в отделении финансового учреждения на бульваре Яна Райниса. Около 20:00 в здание вошел неизвестный мужчина, после чего прогремел взрыв в зоне с банкоматами.

Сотрудники службы безопасности банка задержали злоумышленника. В момент происшествия клиентов в учреждении не находилось, однако присутствовали сотрудники, которые успели эвакуироваться.

ТАСС сообщал, что взрыв произошел из-за фейерверка.

Ранее мужчина взорвал петарду в подмосковном ТЦ и был задержан при повторной попытке.