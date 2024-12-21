Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взрыв произошел в одном из банков в Санкт-Петербурге

В банке на Среднеохтинском проспекте в Петербурге произошел взрыв

В одном из банков на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщает «Фонтанка».

В здании выбиты двери и разбиты окна. По информации издания, пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, в отделении банка начался пожар. Сейчас здание в Красногвардейском районе объято огнем, на место выехали экстренные службы.

20 декабря в одном из банков Москвы произошел взрыв. Инцидент произошел в отделении финансового учреждения на бульваре Яна Райниса. Около 20:00 в здание вошел неизвестный мужчина, после чего прогремел взрыв в зоне с банкоматами.

Сотрудники службы безопасности банка задержали злоумышленника. В момент происшествия клиентов в учреждении не находилось, однако присутствовали сотрудники, которые успели эвакуироваться.

ТАСС сообщал, что взрыв произошел из-за фейерверка.

Ранее мужчина взорвал петарду в подмосковном ТЦ и был задержан при повторной попытке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами