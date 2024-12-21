В Петербурге задержали пенсионерку, подозреваемую во взрыве банкомата

В Санкт-Петербурге задержана женщина 1956 года рождения, подозреваемая во взрыве банкомата на Среднеохтинском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Задержание произошло сегодня вечером в ее квартире, расположенной недалеко от места происшествия. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

В субботу, 21 декабря, стало известно, что в одном из банков на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Пенсионерка использовала горючую смесь, поднесла спичку к банкомату, после чего в отделении банка начался пожар. Пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне в одном из банков Москвы произошел взрыв. Инцидент произошел в отделении финансового учреждения на бульваре Яна Райниса. Около 20:00 в здание вошел неизвестный мужчина, после чего прогремел взрыв в зоне с банкоматами.

Ранее стала известна причина взрыва в отделении банка в Москве.