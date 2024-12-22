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В Германии арестовали подозреваемого в наезде на посетителей ярмарки

Суд арестовал фигуранта дела о наезде на посетителей ярмарки в Магдебурге

Суд распорядился взять под арест водителя автомобиля, наехавшего на посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Магдебурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

«Прокуратура <...> запросила ордер на арест <...>, который был выдан судом Магдебурга», — говорится в сообщении.

Из него следует, что соответствующее решение принял следственный судья. После того как он распорядился заключить фигуранта дела под стражу, водителя доставили в тюрьму.

Трагедия в Магдебурге, расположенном на территории федеральной земли Саксония-Анхальт, произошла 20 декабря. Автомобиль марки BMW врезался в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего травмы различной степени тяжести получили более 100 человек.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, в ходе которой задержали водителя машины — 50-летнего мужчину из Саудовской Аравии. Его заподозрили в намеренном причинении вреда здоровью жителей города.

В 2006 году иностранец приехал в Германию, чтобы изучать психиатрию, и позже запросил убежище. При этом выяснилось, что в родной стране мужчину разыскивали за терроризм и торговлю людьми. Более того, в своих социальных сетях он неоднократно выражал антиисламские взгляды.

Ранее фигурант дела о наезде на людей в Магдебурге объяснил свой поступок.

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