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Напавший на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок

Spiegel: магдебургский террорист объяснил атаку плохим отношением к саудовцам
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Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в немецком городе Магдебурге объяснил свой поступок плохим отношением к беженцам из Саудовской Аравии. Об этом заявил старший прокурор Хорст Хопенс, пишет Spiegel.

Старший прокурор отметил, что мотивом своего преступления мужчина назвал «недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии».

Хоменс добавил, что правоохранители проверят, соответствуют ли слова обвиняемого действительности.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в пятницу, 20 декабря. Автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. В результате инцидента более ста человек были ранены.

Полиция Магдебурга провела проверку, в ходе которой был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. По данным силового ведомства, подозреваемый Талеб Аль Абдулмохсен приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище.

Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге мужчина часто выражал антиисламские взгляды. В его крови, по предварительным данным, нашли наркотики.

Ранее Орбан назвал теракт в Магдебурге следствием миграционного кризиса.

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