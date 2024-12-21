Стало известно, что террорист в Магдебурге оказался беглым работорговцем

Террорист в Магдебурге оказался беглым работорговцем, которого не выдал Берлин

Водителем, въехавшим в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, оказался беженец из Саудовской Аравии, которого обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

Отмечается, что преступник скрывался в ФРГ. Причем немецкие власти отказались выдавать его Эр-Рияду.

Уточняется, что Талеб Аль Абдулмохсен приехал в Германию в 2006 году, чтобы якобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза.

В своем блоге в социальной сети X мужчина выражал антиисламские взгляды. Он обвинял Саудовскую Аравию в преступлениях, а также осуждал ФРГ за якобы исламизацию Европы.

Накануне министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге, где грузовик на высокой скорости врезался в толпу.

Ранее посольство России открыло горячую линию после теракта в Германии.