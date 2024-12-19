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Самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке, началась спасательная операция

МЧС: самолет Ан-2 пропал неподалеку от поселка Ключи на Камчатке

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Виталий Аньков/РИА Новости

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке, началась спасательная операция. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

На борту Ан-2 находилось три члена экипажа. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи поселок Ключи, который находится в 80 км в юго-юго-восточном направлении.

В 05:13 (мск) из села Тиличики вылетел борт Ми-8 с тремя спасателями «Камчатского РПСБ» на борту. На вылете также спасатели ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю в составе шести человек и спасатели ПСО КГКУ «ЦОД» в составе четырех человек, добавил Лебедев.

13 декабря самолет авиакомпании Utair, следовавший из Омска в Нижневартовск, совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске из-за нехватки топлива.

11 декабря аварийную посадку совершил самолет Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту КиренскИркутск. Причиной стала техническая неисправность. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Ранее в аэропорту Пулково самолет не смог припарковаться из-за снега.

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