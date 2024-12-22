В МЧС сообщили, что найденный Ан-2 совершил аварийную посадку

Обнаруженный на Камчатке самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в Telegram-канале.

По информации ведомства, самолет был обнаружен с воздуха представителями региональной поисково-спасательной базы, несмотря на сложные погодные условия, вызванные влиянием тихоокеанского циклона.

В МЧС уточнили, что в поисках были задействованы два вертолета Камчатского авиапредприятия со спасателями региональной поисково-спасательной базы.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

20 декабря спасателям удалось поймать радиосигнал маяка в районе поиска самолета Ан-2.

Ранее шотландские рыбаки подняли со дна моря обломки самолета, пропавшего год назад.