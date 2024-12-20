На Камчатке поймали радиосигнал в районе поиска самолета Ан-2

На Камчатке спасатели поймали радиосигнал маяка в районе поиска самолета Ан-2

Спасателям удалось поймать радиосигнал маяка в районе поиска самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку на Камчатке. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Поймали устойчивый радиосигнал маяка. (Спасатели. — «Газета.Ru») будут двигаться в этом направлении», — сказал он.

Ан-2 пока не обнаружен, добавил Лебедев.

Незадолго до этого сообщалось, что спасатели из Петропавловска-Камчатского прибыли в поселок Ключи и на технике высокой проходимости выдвинулись в район аварийной посадки самолета Ан-2.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

По признакам нарушения правил безопасности проводится доследственная проверка, также проверку начала Камчатская транспортная прокуратура.

Ранее стало известно, сколько человек могли находиться в пропавшем на Камчатке Ан-2.