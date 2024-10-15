Два месяца в открытом море: у Камчатки нашли пропавшую лодку с одним выжившим В Охотском море спасли мужчину, который два месяца дрейфовал в лодке

Лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Единственного выжившего, который два месяца дрейфовал в лодке в Охотском море, спасли рыбаки на судне «Ангел». Его брат и племянник, с которыми он стартовал, погибли. Пострадавший в тяжелом состоянии. Он рассказал, что у лодки заглох мотор, из-за чего она потеряла управление.

Один человек из трех выжил в лодке, которая пропала в Хабаровском крае в начале августа. 15 октября судно обнаружили в акватории Охотского моря в 20 км от берега Камчатки.

«14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», — сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Пострадавший находится в шоковом состоянии. Он рассказал, что у лодки заглох мотор, из-за чего она стала неуправляемой.

В Магадан выжившего мужчину доставило спасшее его рыболовецкое судно «Ангел». За время дрейфования он похудел на 50 кг.

Что случилось?

9 августа два брата — 46-летний Михаил Пичугин и 49-летний Сергей Пичугин со своим 15-летним сыном отправились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Всего около 150 км, на которые должно было уйти несколько часов. У путешественников с собой была теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, а также небольшой запас еды и 20 л питьевой воды.

Вскоре с ними потеряли связь, их местоположение оставалось неизвестным. Спустя три дня в назначенном месте они так и не появились.

Поисковые работы длились более месяца . На поиски пропавших направляли четыре воздушных судна, в том числе самолет МЧС Ан-74. Поиски велись со стороны Хабаровского края и острова Сахалин. Также были задействованы беспилотники.

14 октября лодку обнаружили в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края — это примерно в 800 км от Охи, куда направлялись туристы.

Два человека — отец и сын — погибли, один — Михаил Пичугин — остался в живых. Тела Ильи и Сергея находились в лодке.

Ранее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Расследование продолжается. Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.