Главой минобороны Сирии назначен Мурхаф Абу Касра

Министром обороны Сирии в переходном правительстве стал Мурхаф Абу Касра

Мурхаф Абу Касра стал новым главой министерства обороны Сирии в составе переходного правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Также сегодня министром иностранных дел Сирии при временном правительстве был назначен Асад Хассан аш-Шибани.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», получающей поддержку от США и Турции, сделало заявление о завершении правления Башара Асада. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Асад принял решение покинуть свой пост и уехать из Сирии, «отдав указание о мирной передаче власти». В дальнейшем источник ТАСС в Кремле добавил, что Асад с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище «по гуманитарным причинам».

16 декабря избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства президента Башара Асада в Сирии стоит Турция.

Ранее стало известно о попытке Асада связаться с Россией перед отъездом из Сирии.