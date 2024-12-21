Новые власти Сирии выбрали главу МИД

Министром иностранных дел Сирии при временном правительстве назначен Асад Хассан аш-Шибани. Об этом сообщает госагентство SANA.

«Генеральное командование объявляет о назначении господина Асада Хасана аш-Шибани на пост главы министерства иностранных дел в новом сирийском правительстве», — говорится в сообщении.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее стало известно о попытке Асада связаться с Россией перед отъездом из Сирии.