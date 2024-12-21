Стало известно о попытке Асада связаться с Россией перед отъездом из Сирии

FT: Асад до отъезда из Сирии пытался связаться с РФ для переговоров с оппозицией

Бывший президент Сирии Башар Асад за несколько дней до своего отъезда из Дамаска на фоне захвата власти в стране оппозиционными силами пытался связаться с Россией, чтобы провести переговоры с боевиками. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Асад дал сигнал Москве о своей готовности пойти на переговоры с находящейся в Женеве представителями сирийской оппозиции. Однако до России это сообщение не дошло.

По данным издания, политик покинул Дамаск вместе со своим старшим сыном Хафезом в российском бронеавтомобиле 7 декабря, он направился на российскую авиабазу Хмеймим.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Британии заявили, что до побега Асада его жена уехала в РФ для лечения рака.