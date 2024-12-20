Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидцы сообщили о взрыве в одном из московских банков

Baza: взрыв произошел в отделении банка на бульваре Яна Райниса
close
МЧС России

В одном из банков Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно данным канала, инцидент произошел в отделении финансового учреждения на бульваре Яна Райниса. Предварительная информация свидетельствует о том, что около 20:00 в здание вошел неизвестный мужчина, после чего прогремел взрыв в зоне с банкоматами.

Сотрудники службы безопасности банка задержали злоумышленника. В момент происшествия клиентов в учреждении не находилось, однако присутствовали сотрудники, которые успели эвакуироваться.

Сейчас помещение банка затянуто дымом, и к месту происшествия направляются оперативные службы. Официального подтверждения или опровержения данной информации на данный момент не поступало.

17 декабря в Москве произошел теракт, в результате которого не стало генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Инцидент случился у дома на Рязанском проспекте в районе 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Эту информацию подтвердили правоохранители.

Ранее после взрывов в Киеве на заседание в Раду пришла десятая часть депутатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами