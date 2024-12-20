Очевидцы сообщили о взрыве в одном из московских банков

В одном из банков Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно данным канала, инцидент произошел в отделении финансового учреждения на бульваре Яна Райниса. Предварительная информация свидетельствует о том, что около 20:00 в здание вошел неизвестный мужчина, после чего прогремел взрыв в зоне с банкоматами.

Сотрудники службы безопасности банка задержали злоумышленника. В момент происшествия клиентов в учреждении не находилось, однако присутствовали сотрудники, которые успели эвакуироваться.

Сейчас помещение банка затянуто дымом, и к месту происшествия направляются оперативные службы. Официального подтверждения или опровержения данной информации на данный момент не поступало.

17 декабря в Москве произошел теракт, в результате которого не стало генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Инцидент случился у дома на Рязанском проспекте в районе 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Эту информацию подтвердили правоохранители.

Ранее после взрывов в Киеве на заседание в Раду пришла десятая часть депутатов.