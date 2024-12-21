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Стала известна причина взрыва в отделении банка в Москве

ТАСС: взрыв в отделении банка в Москве произошел из-за фейерверка
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Global Look Press

Взрыв в отделении банка, расположенном на бульваре Яна Райниса в Москве, произошел из-за фейерверка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Причиной взрыва в отделении банка <...> стал фейерверк», — рассказал источник агентства.

20 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что в отделении банка на бульваре Яна Райниса произошел взрыв. По информации журналистов, около 20:00 мск в помещение вошел неизвестный мужчина. После этого в зоне, где стоят банкоматы, детонировал некий предмет.

В момент происшествия в учреждении находились только сотрудники. Работники эвакуировались, а представители службы безопасности банка задержали предполагаемого злоумышленника.

До этого в Санкт-Петербурге пенсионерка запустила фейерверк в отделении банка. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая заявила, что ее обманули мошенники.

Злоумышленники убедили жительницу города, что кто-то взломал ее аккаунт на «Госуслугах», и предложили перевести на «безопасный счет» более одного миллиона рублей. Позже аферисты снова связались с пенсионеркой, но уже под видом стражей порядка. Они сообщили женщине о хищении ее денежных средств, призвав отомстить мошенникам. В результате обманутая жительница Санкт-Петербурга купила фейерверк и активировала его в отделении банка.

Ранее в Краснодаре женщина подожгла банкомат после звонка мошенников.

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