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На улицах Вены станет больше полицейских на фоне теракта в Магдебурге

Полиция Вены усилила присутствие в городе после теракта в Магдебурге
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Reuters

После теракта в немецком Магдебурге полиция Вены приняла решение увеличить свое присутствие в городе, особенно на рождественских рынках. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из-за случившегося в Магдебурге, которое не имеет отношения к Австрии, с субботы мы усилим охрану по всей Вене и сосредоточим внимание на рождественских ярмарках», - отметил представитель венской полиции Давид Павлик.

Он подчеркнул, что в Вене «не существует конкретной угрозы нападения», и австрийские власти поддерживают близкий контакт с коллегами из Германии.

По информации агентства, меры безопасности были также усилены на рождественских рынках в ряде австрийских федеральных земель, включая Верхнюю и Нижнюю Австрию, а также Бургенланд.

До этого в Саксонии усилили меры безопасности после теракта на рождественской ярмарке.

21 декабря в Магдебурге автомобиль BMW X3 на высокой скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки. В результате наезда машины на толпу пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью, десятки людей пострадали.

Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточняется, что Талеб Аль Абдулмохсен приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге в социальной сети X мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови по предварительным данным нашли наркотики.

Ранее Саудовская Аравия отреагировала на теракт в Магдебурге.

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