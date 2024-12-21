В Саксонии усилят меры безопасности после теракта на рождественской ярмарке

В федеральной земле ФРГ Саксония усилят меры безопасности после теракта, произошедшего на рождественской ярмарке в Магдебурге. Об этом сообщает Bild.

При этом отмечается, что министерство внутренних дел Саксонии пока не видит конкретной угрозы для других ярмарок в регионе, где произошел теракт. При этом в полиции подчеркнули необходимость усиленного контроля обстановки.

Накануне в Магдебурге автомобиль BMW X3 на высокой скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки. В результате наезда машины на толпу пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью, десятки людей пострадали.

Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточняется, что Талеб Аль Абдулмохсен приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге в социальной сети X мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови нашли наркотики.

Ранее посольство России открыло горячую линию после теракта в Германии.