В крови террориста из Магдебурга нашли наркотики

В крови водителя, намеренно въехавшего в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, обнаружили наркотики. Об этом сообщает Bild.

«Первый... тест на наркотики оказался положительным», — пишет издание.

Накануне в Магдебурге в центральной Германии автомобиль BMW X3 на высокой скорости врезался в посетителей рождественской ярмарки. В результате наезда машины на толпу 11 получили травмы, несовместимые с жизнью, десятки людей пострадали. Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточняется, что Талеб Аль Абдулмохсен приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге в социальной сети X мужчина выражал антиисламские взгляды.

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