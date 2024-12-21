Названа причина эвакуации в московском ТЦ

Эвакуация торгового центра «Форт» в московском районе Отрадное произошла из-за взорвавшейся петарды, а не выстрелов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что петарду в помещении многофункционального центра подожгла пенсионерка. По словам женщины, «ее обманули украинские мошенники».

В результате произошедшего никто не пострадал, отмечает издание.

При этом изначально очевидцы говорили, что слышали «звуки стрельбы» в торговом центре «Форт». Официальной информации о происшествии пока не поступало. На место выдвинулись оперативные службы.

7 декабря сообщалось, что в Москве в торговом центре «Вавилон-92» на проезде Дежнева взорвался смартфон в салоне сотовой связи. Инцидент произошел в районе Южное Медведково. По данным канала, пострадали два человека — они получили ожоги лица. В здании наблюдалось сильное задымление. Сообщалось о заблокированных людях в одном из магазинов. В торговом центре проводилась эвакуация. На месте работали экстренные службы.

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