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Мужчина взорвал петарду в подмосковном ТЦ и был задержан при повторной попытке

МВД: мужчина взорвал петарду в подмосковном ТЦ и был задержан при повторной попытке

Мужчина взорвал петарду в подмосковном торговом центре и был задержан при попытке повторного поджога пиротехники. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД.

Отмечается, что в дежурную часть в Королеве поступило сообщение о том, что произошло задымление в торговом центре на проспекте Космонавтов.

Мужчина поджег пиротехническое изделие, после чего скрылся. Затем мужчина пришел в Костинский отдел полиции города, где также попытался поджечь пиротехнику, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции. Он задержан.

В субботу, 21 декабря, торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард. Отмечалось, что злоумышленник взорвал петарды в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы отмечали, что людей в торговый центр до сих пор не впускают. По их словам, после взрыва «все заискрилось, было страшно».

Ранее сообщалось, что эвакуация торгового центра «Форт» в московском районе Отрадное произошла из-за взорвавшейся петарды.

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