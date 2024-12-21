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Очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ в Москве

Baza: очевидцы сообщили о звуках стрельбы в ТЦ «Форт» в Москве
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Телеграм-канал «Baza»

Очевидцы сообщили о звуках стрельбы в торговом центре «Форт» на cеверо-востоке Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Официальной информации о происшествии пока не поступало. На место выдвинулись оперативные службы.

7 декабря сообщалось, что в Москве в торговом центре «Вавилон-92» на проезде Дежнева взорвался смартфон в салоне сотовой связи. Инцидент произошел в районе Южное Медведково. По данным канала, пострадали два человека — они получили ожоги лица. В здании наблюдалось сильное задымление. Сообщалось о заблокированных людях в одном из магазинов. В торговом центре проводилось эвакуация. На месте работали экстренные службы.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы

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