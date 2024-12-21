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Стало известно, когда завершится осмотр атакованного дронами ЖК в Казани

Проверка атакованного дронами ЖК «Лазурные небеса» в Казани продлится до утра

Элитный жилой комплекс (ЖК) «Лазурные небеса», в который во время атаки украинских войск на Казань врезались два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), будут проверять на наличие угроз до утра 22 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Советского района города, где и находится здание.

«По информации силовых структур, работы будут проводиться до утра. В здание никого не пустят», — говорится в заявлении.

В публикации уточняется, что в настоящее время в здании районной администрации работает штаб по размещению эвакуированных жильцов дома. Кроме того, для них было организовано горячее питание.

21 декабря столица Республики Татарстан подверглась атаке украинских дронов. Всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В частности, два БПЛА врезались в 37-этажный ЖК «Лазурные небеса». После этого на верхних этажах комплекса начался пожар, и жильцам пришлось эвакуироваться.

На этом фоне глава региона Рустам Минниханов распорядился отменить все массовые мероприятия в Казани, которые были запланированы на выходные. Решение было принято в целях обеспечения безопасности граждан.

По данным Telegram-канала «Подъем», в результате ударов пострадали три человека. Власти эту информацию не подтвердили, тем не менее местные больницы были переведены в режим повышенной готовности.

Ранее журналисты назвали возможную модель БПЛА, которые атаковали Казань.

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ВСУ ударили по Казани дронами
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