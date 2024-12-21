По делу о теракте против Кириллова проверили арендаторов каршеринговой машины

Сотрудники силовых ведомств проверили последних арендаторов машины сервиса каршеринга «Делимобиль», которую злоумышленники использовали во время теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Несколько последних арендаторов автомобиля <...> были проверены на причастность к преступлению», — рассказал источник агентства.

До этого представители самого сервиса заявили, что «Делимобиль» сдает машины в аренду только при предъявлении паспорта и водительского удостоверения.

Кириллов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ. 17 декабря возле его дома в Москве детонировало взрывное устройство, заложенное в самокат. В результате генерал-лейтенант и его помощник получили серьезные травмы, их спасти не удалось.

На следующий день правоохранители задержали предполагаемого подрывника — Ахмаджона Курбонова. Мужчина не говорит по-русски, поэтому для его допроса стражам порядка пришлось привлечь переводчика.

По словам подозреваемого, он организовал теракт по заданию куратора с Украины. За устранение Кириллова ему обещали денежное вознаграждение в размере $100 тыс. и проживание на территории Европейского союза (ЕС). Суд постановил заключить мужчину под стражу до 17 февраля 2025 года.

Ранее в Московской области состоялась церемония прощания с Кирилловым.