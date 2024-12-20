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На прощание с Кирилловым приехали Шойгу и Белоусов

В Подмосковье похоронили генерала войск РХБЗ Игоря Кириллова
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AP

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и экс-глава Минобороны секретарь Совбеза России Сергей Шойгу приняли участие в церемонии прощания с начальником Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прощания и похороны состоялись на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Московской области.

17 декабря около 6:00 во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное к самокату. В это время из подъезда вышли начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Мужчины погибли на месте от полученных травм. Задержанный по делу Ахмаджон Курбонов заявил, что на совершение теракта его подтолкнули украинские спецслужбы, которые якобы пообещали за это $100 тысяч и въезд в европейскую страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силовики рассказали подробности по делу об убийстве генерала Кириллова.

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Убийство генерала Кириллова
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