В Германии раскрыли национальность совершившего теракт на ярмарке

Человек, совершивший наезд на людей во время рождественской ярмарки в городе Магдебург, является выходцем из Саудовской Аравии. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

По данным издания, правоохранители задержали мужчину 1974 года рождения. Подозреваемый совершил наезд на людей на арендованном автомобиле, отметили авторы.

По информации журналистов, на пассажирском сиденье машины была найдена сумка. В настоящее время правоохранители проверяют ее на наличие взрывчатых веществ.

Наезд на людей в Магдебурге произошел накануне вечером. В правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом. На месте инцидента работают большое количество полиции и спасателей.

В результате наезда машины на толпу 11 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Предполагается, что злоумышленник использовал автомобиль марки BMW. Очевидцы рассказали, что машина врезалась прямо в толпу людей рядом с ратушей.

Ранее посольство России открыло горячую линию после теракта в Германии.