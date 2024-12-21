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Саудовская Аравия отреагировала на теракт в Магдебурге

МИД Саудовской Аравии осудил теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге, где грузовик на высокой скорости врезался в толпу. Об этом сообщается в сообщении саудовского МИДа в социальной сети X.

«Министерство иностранных дел выражает осуждение от имени королевства Саудовской Аравии в связи с наездом на ярмарке в городе Магдебурге в Федеративной республике Германии», — заявили в саудовском МИДе.

Саудовская Аравия также выразила искренние соболезнования семьям пострадавших и всей Германии.

До этого сотрудники германской полиции не нашли взрывчатых веществ в автомобиле подозреваемого в теракте в немецком городе Магдебург.

В результате наезда машины на толпу 11 получили травмы, несовместимые с жизнью. Предполагается, что использовавшимся автомобилем был BMW. Очевидцы рассказали, что машина врезалась прямо в толпу людей рядом с ратушей.

Агентство DPA сообщило, что водитель машины, совершивший наезд, не был известен, как исламист. Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии.

Ранее посольство России открыло горячую линию после теракта в Германии.

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