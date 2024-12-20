В Москве и Петербурге не будет семейной ипотеки на вторичку

Хуснуллин: семейную ипотеку на вторичку нельзя будет взять в Москве и Петербурге

Москва и Санкт-Петербург не будут включены в список городов, на которые будет распространяться программа семейной ипотеки на вторичное жилье под 6%. Это связано с большим количеством новостроек в этих городах, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

«[Мера будет действовать] в городах и населенных пунктах, где либо жилье не строится, либо его строится мало. Москва к таким не относится. [Санкт-Петербург] тоже», — сказал Хуснуллин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, аналогичные принципы применимы к таким городам, как Сочи и Мариуполь, а также ко многим другим населенным пунктам.

20 декабря президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что в РФ должна остаться семейная ипотека под 6%. Он отметил, что совместно с правительством было решено ее «оставить без всяких изъятий».

Накануне глава государства заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. После этого Минфин сообщил о подготовке изменений в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов.

Ранее в России выделили дополнительные средства для семейной ипотеки.