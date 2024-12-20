Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве и Петербурге не будет семейной ипотеки на вторичку

Хуснуллин: семейную ипотеку на вторичку нельзя будет взять в Москве и Петербурге
close
Shutterstock

Москва и Санкт-Петербург не будут включены в список городов, на которые будет распространяться программа семейной ипотеки на вторичное жилье под 6%. Это связано с большим количеством новостроек в этих городах, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

«[Мера будет действовать] в городах и населенных пунктах, где либо жилье не строится, либо его строится мало. Москва к таким не относится. [Санкт-Петербург] тоже», — сказал Хуснуллин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, аналогичные принципы применимы к таким городам, как Сочи и Мариуполь, а также ко многим другим населенным пунктам.

20 декабря президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что в РФ должна остаться семейная ипотека под 6%. Он отметил, что совместно с правительством было решено ее «оставить без всяких изъятий».

Накануне глава государства заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. После этого Минфин сообщил о подготовке изменений в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов.

Ранее в России выделили дополнительные средства для семейной ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами