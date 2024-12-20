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Все пострадавшие члены экипажа танкера «Волгонефть 212» выписаны из больницы

Пострадавшие члены экипажа танкера «Волгонефть 212» выписаны из больницы Анапы
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The Russian Southern Transport Prosecutor's Office via AP

Члены экипажа, пострадавшие при крушении танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе, выписаны из больницы Анапы. Об этом рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

«Все 11 членов экипажа, пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе, выписаны из городской больницы города Анапы. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», — рассказал он.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС. Накануне зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, к работе присоединились волонтеры.

Эколог Георгий Каваносян предположил, что крушение танкеров будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас пятна мазута разошлись по морю и дошли до берега Анапского района, покрыв камни и песок черным нефтяным слоем.

Ранее пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео.

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