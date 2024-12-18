Волонтеры помогут ликвидировать последствия разлива нефти в Краснодарском крае

Активисты общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, организаций «Экосистема» и «Движения Первых», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодой Гвардии Единой России», а также «Народного фронта» присоединились к ликвидации последствий нефтяных загрязнений в Краснодарском крае. Для координации их работы в организовали волонтерские штабы #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщается в Тelegram-канале Росмолодежи.

Присоединиться к волонтерам могут все желающие помочь.

Организаторы штаба порекомендовали добровольцам иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, теплую одежду и обувь. Если своего инвентаря нет, им обеспечат на месте.

Для волонтеров оборудуют пункты питания и обогрева.

В Тelegram-канале движения «Экосистема» сообщается, что волонтеры организации первая группа добровольцев организации и молодежного центра города Новороссийск уже приступила к работе.

Среди добровольцев — активисты из Волгоградской, Воронежской, Запорожской, Московской областей, а также из Крыма.

Отмечается, что штабы #МЫВМЕСТЕ организовали в Анапе и Темрюкском районе.

Активисты занимаются сбором загрязненного песка, установкой барьеров для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов и информированием местных жителей.

В общей сложности в ликвидации последствий ЧС участвуют более 1 тыс. человек и свыше 100 единиц техники.

Помимо волонтеров, в работах принимают участие сотрудники администрации, муниципальных учреждений, местных предприятий и казаки.

На черноморском побережье люди также спасают птиц, которые оказались измазаны мазутом.

С учетом того, что нефтепродукты являются химически-опасными элементами и их пары могут вызывать побочные симптомы, участие принимают молодые люди старше 18 лет, сообщается в Теlegram-канале «Движения Первых».