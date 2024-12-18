Пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео

Пляжи в курортном городе Анапа на юге Краснодарского края покрыло сплошным черным слоем мазута. Это видно на кадрах сверху, публикуемых РБК.

На кадрах опубликован мазут, который черным слоем покрывает прибрежную полосу. Также на песок накатывают все новые черные от мазута волны.

18 декабря МЧС России сообщило, что зона проведения работ по сбору мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе, на побережье в Краснодарском крае увеличена до 49 км. До этого в ведомстве рассказали, что ликвидировать разлив нефти в Черном море пока невозможно из-за сильного шторма в районе побережья. Специалисты обрабатывали сорбентами попавшие на берег нефтепродукты. Позднее работы возобновили, а к вечеру вновь приостановили до утра среды, 18 декабря. Днем спасатели вместе с волонтерами очистили около 8 км Черноморского побережья от мазута.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

Ранее эксперт оценил ущерб от разлива нефти из-за крушения танкеров в Керченском проливе.