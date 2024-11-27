Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путина попросили выдать Кустурице гражданство РФ

SHOT: активисты движения «Ветераны России» пригласили Кустурицу в зону СВО

close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Участники общественного движения «Ветераны России» написали письмо Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность выдачи сербскому режиссеру Эмиру Кустурице гражданства РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Активисты отметили заслуги Кустурицы в популяризации русской культуры за рубежом. Они заявили, что работы режиссера проникнуты глубоким уважением к традициям и духовным ценностям, поэтому близки русскому народу.

«Мы уверены, что предоставление ему российского гражданства станет важным шагом в укреплении культурных связей между нашими народами», — подчеркнули общественники в письме.

Также «Ветераны России» пригласили Кустурицу в зону специальной военной операции (СВО).

«Это не только возможность для него увидеть настоящий героизм российских воинов, но и способ рассказать об этом миру через призму его уникального кинематографического взгляда», — пояснили они.

Недавно Кустурица заявил, что хочет получить российское гражданство. Он пояснил, что собирается получать гражданство для того, чтобы иметь больше возможностей снимать фильмы — а сам себя ощущает россиянином давно.

До этого патриарх Русской православной церкви Кирилл наградил Эмира Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.

Ранее в Питере стали продавать сборники стихотворений Булата Окуджавы с плашкой иноагента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами