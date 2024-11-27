Путина попросили выдать Кустурице гражданство РФ

Участники общественного движения «Ветераны России» написали письмо Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность выдачи сербскому режиссеру Эмиру Кустурице гражданства РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Активисты отметили заслуги Кустурицы в популяризации русской культуры за рубежом. Они заявили, что работы режиссера проникнуты глубоким уважением к традициям и духовным ценностям, поэтому близки русскому народу.

«Мы уверены, что предоставление ему российского гражданства станет важным шагом в укреплении культурных связей между нашими народами», — подчеркнули общественники в письме.

Также «Ветераны России» пригласили Кустурицу в зону специальной военной операции (СВО).

«Это не только возможность для него увидеть настоящий героизм российских воинов, но и способ рассказать об этом миру через призму его уникального кинематографического взгляда», — пояснили они.

Недавно Кустурица заявил, что хочет получить российское гражданство. Он пояснил, что собирается получать гражданство для того, чтобы иметь больше возможностей снимать фильмы — а сам себя ощущает россиянином давно.

До этого патриарх Русской православной церкви Кирилл наградил Эмира Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе.

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