В США не готовы говорить о причастности России к крушению самолета в Литве

США работают с Литвой в связи с крушением грузового самолета DHL под Вильнюсом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы делимся определенной экспертизой по подобным вещам, чтобы помочь им (Литве. — «Газета.Ru») продвинуться. Уверен, что литовские власти, как и надлежит, будут информировать людей о том, что выясняют», — сказал он.

Кирби также заявил, что в Белом доме пока не готовы говорить о причастности России к инциденту.

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. При падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. Обломки самолета частично задели жилой дом.

В литовской полиции заявили, что не исключают теракт, как одну из версий. Также в качестве причины инцидента рассматривают технические неполадки или человеческий фактор.

Ранее стало известно, о чем говорили пилоты перед крушением самолета в Вильнюсе.