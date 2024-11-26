В США назвали несчастным случаем крушение самолета DHL в Литве

Американские чиновники считают, что крушение грузового самолета немецкой компании DHL недалеко от Вильнюса в Литве произошло в результате несчастного случая, а не «российской диверсии». Об этом пишет газета New York Times.

«Официальные лица США заявили, что считают, что крушение было несчастным случаем, а не российской диверсией», — отметило издание.

Накануне РИА Новости сообщало, что за пять дней до катастрофы грузового самолета компании DHL в Вильнюсе британская газета Times вбросила версию о возможном ответе России на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют «посылки DHL, способные взорвать самолет».

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. При падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. Обломки самолета частично задели жилой дом.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в Соединенных Штатах не готовы говорить о причастности России к крушению самолета в Литве.

Ранее стало известно, о чем говорили пилоты перед крушением самолета в Вильнюсе.