Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали несчастным случаем крушение самолета DHL в Литве

NYT: чиновники в США считают, что крушение самолета в Литве — несчастный случай

Американские чиновники считают, что крушение грузового самолета немецкой компании DHL недалеко от Вильнюса в Литве произошло в результате несчастного случая, а не «российской диверсии». Об этом пишет газета New York Times.

«Официальные лица США заявили, что считают, что крушение было несчастным случаем, а не российской диверсией», — отметило издание.

Накануне РИА Новости сообщало, что за пять дней до катастрофы грузового самолета компании DHL в Вильнюсе британская газета Times вбросила версию о возможном ответе России на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют «посылки DHL, способные взорвать самолет».

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом утром 25 ноября. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. При падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров. Обломки самолета частично задели жилой дом.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в Соединенных Штатах не готовы говорить о причастности России к крушению самолета в Литве.

Ранее стало известно, о чем говорили пилоты перед крушением самолета в Вильнюсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами