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Генерала Кириллова похоронили на территории мемориала в Подмосковье

Генерала Кириллова похоронили на территории мемориала в Мытищах
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Телеграм-канал «SHOT»

Министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу простились с генералом Игорем Кирилловым, которого похоронили в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

С генералом приехали проститься его близкие и коллеги. На церемонии также присутствовали министр обороны России Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Кириллова похоронили на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества».

Венки на прощание с российским генералом прислали президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

До этого в Минобороны России отметили значительный вклад, который начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов внес в обеспечение безопасности страны.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве.

Предполагаемого исполнителя убийства задержали. В ФСБ рассказали, что подозреваемый мужчина был завербован украинскими спецслужбами. Правоохранители остановили его в поселке Черное Балашихинского района Московской области.

Ранее было раскрыто место задержания исполнителя теракта, в результате которого погиб Кириллов.

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Убийство генерала Кириллова
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