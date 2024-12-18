В Минобороны рассказали о вкладе Кириллова в обеспечение безопасности России

В Минобороны России отметили значительный вклад, который начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов внес в обеспечение безопасности страны. Об этом говорится в некрологе, опубликованном в газете «Красная звезда».

В ведомстве также заявили, что Кириллов внес значительный вклад в развитие и повышение боеготовности войск РХБЗ, создание современных образцов вооружения и военной техники, подготовку офицерских кадров войск. Там также указали, что он был «настоящим наставником для многих молодых специалистов, вдохновляя их на исследования и внедрение новых идей».

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Газета New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что это ведомство взяло на себя ответственность за взрыв, в результате которого погиб Кириллов и его помощник.

Ранее появились кадры взрыва у дома в Москве, при котором погиб глава войск РХБЗ.