Раскрыто место задержания исполнителя теракта, в результате которого погиб Кириллов

Исполнителя теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал Игорь Кириллов, задержали в населенном пункте Черное Балашихинского района Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги установили личность подозреваемого в совершении террористического акта. Он задержан в деревне Черное Балашихинского района», — написала она.

Волк добавила, что преступник оказался гражданином Узбекистана 1995 года рождения.

Теракт, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрыв был зафиксирован в районе 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Эту информацию подтвердили правоохранители.

По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

Ранее в Москве сняли оцепление во дворе, где погиб генерал Кириллов.