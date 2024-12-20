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У берегов Анапы собрали тонны загрязненного мазутом песка

У берегов Анапы собрали 3,3 тысячи тонн загрязненного песка после ЧП с танкерами
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МЧС Краснодарского края

Специалисты собрали более 3,3 тыс. тонн загрязненного песка с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Всего собрано 3303 тонны загрязненного песка и грунта. В порту Анапы обработано сорбентом 100 квадратных метров акватории, собрано четыре тонны нефтесодержащей жидкости», — говорится в сообщении.

Сбор загрязненного песка продолжается. К работам привлечено около 6 тыс. человек и более 250 единиц техники.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС. Накануне зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, к работе присоединились волонтеры.

Эколог Георгий Каваносян предположил, что крушение танкеров будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас пятна мазута разошлись по морю и дошли до берега Анапского района, покрыв камни и песок черным нефтяным слоем.

Ранее пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео.

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