В Росавиации рассказали об осложнениях в поисках пропавшего на Камчатке Ан-2

Поиски самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, осложняются непростыми погодными условиями, а также особенностями рельефа. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, поиски возобновились с наступлением светлого времени суток, а также в связи с улучшением метеоусловий в регионе.

Он добавил, что в поисково-спасательной операции участвуют специалисты ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база» на двух вертолетах Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия.

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

По признакам нарушения правил безопасности проводится доследственная проверка, также проверку начала Камчатская транспортная прокуратура.

Ранее стало известно, сколько человек могли находиться в пропавшем на Камчатке Ан-2.